L' addio a Sinisa Mihajlovic | la bara portata in spalla da Mancini | Stankovic e Lombardo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli ex compagni di squadra e amici di una vita hanno accompagnato il feretro di, all’uscita della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma,...

Agenzia ANSA

L'allenatore del Milan Stefano Pioli , in ritiro a Dubai, ricorda cosìMihajlovic, scomparso venerdì scorso a 53 anni dopo una lunga lotta con la leucemia. 'Le manifestazioni che ha avuto ...Nel giorno dell'ultimo saluto all'ex giocatore ed allenatore,Mihajlovic , scomparso all'età di 53 anni a causa della leucemia, anche il commissario tecnico dell' Italia, Roberto Mancini , ha presenziato ai funerali dell'amico. L'ex attaccante della Lazio ... L'addio dei tifosi a Sinisa Mihajlovic, in centinaia alla camera ardente - Calcio Addio Mihajlovic, il ricordo del ct dell'Italia Roberto Mancini: "E' stato un onore averlo come amico, una vita insieme" ...Grande commozione al termine del funerale di Sinisa Mihajlovic a Roma. Il feretro è stato trasportato fuori dalla chiesa da alcuni ex compagni e amici dell'ex allenatore, tra i ...