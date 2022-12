Funerali Mihajlovic | il feretro sorretto da Mancini e Stankovic Poi i cori | “E se tira Sinisa è gol” VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Intorno alle 13:10 ildiha lasciato la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. A sorreggerlo ex compagni e amici come Roberto, Attilio Lombardo e Dejan, il pugile e membro dello staff Vincenzo Cantatore e i fedelissimi Roberto Soriano, Lorenzo De Silvestri e Marko Arnautovic, calciatori del Bologna, sua ultima squadra. Gli applausi hanno accompagnato l’ultimo viaggio, poi spazio ai fumogeni biancocelesti degli ultras della Lazio e il coro più famoso dedicato al campione: “E seè gol”.Uscitadi. Suoi ex compagni di squadra lo accompagnano. Tra questi Roberto, Attilio Lombardo ...

Corriere dello Sport

Roma si ferma per l'ultimo saluto a: in duemila ai. Da Mancini a Morandi, calcio, politica e spettacolo si mobilitano per salutare. Addio, al funerale ...Personalità di spicco del mondo del calcio ma non solo. Ci sono tutti per l'addio a Sinisanella Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma dove viene celebrata la cerimonia funebre. Una folla di duemila persone ha voluto salutare il calciatore per l'ultima volta: ... I funerali di Mihajlovic in diretta: la cerimonia LIVE da Roma Poco dopo le ore 13 il feretro di Sinisa Mihajlovic è uscito dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. A portare in spalla la bara sono stati gli amici più ...AGGIORNAMENTO 13:02 - Il feretro esce dalla chiesa. Un applauso forte e lungo si alza al cielo. La bara portata in spalla da Roberto Mancini, Dejan Stankovic e Lorenzo ...