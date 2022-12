“Dite la verità” Serena Bortone | gelo a Oggi è un altro giorno | messaggio di Selvaggia Lucarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Aè unsi parla di Ballando con le stelle: mancano pochi giorni alla finalissima del 23 dicembre che decreterà il vincitore di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A un certo punto si apre la discussione su Lorenzo Biagiarelli che si è aperta la discussione. Il fidanzato diè stato uno dei più discussi di questa edizione, un concorrente che ha diviso soprattutto per essere il fidanzato della giurata del programma. A detta della giornalista Lorenzo Biagiarelli non è stato giudicato né in quanto ballerino di Ballando né in quanto Lorenzo Biagiarelli. Spesso, al contrario, è stato giudicato e ha attirato giudizi solo perché suo compagno.era certa che nella puntata dei ripescaggi il suo ...