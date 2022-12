La Gazzetta dello Sport

Il Trapani si rilancia al 96' con unafulminante di Carboni, Matera espugna Fasano con un'azione clamorosa finalizzata da Orefice. ...Partiamofine, o quasi. L'Argentina ha rischiato la beffa clamorosa sul gol del 3 - 2 segnato ... In pieno recupero Camavinga per Rabiot,di prima, si salva Martinez in due tempi. l'... Dalla girata di Carboni all'acrobazia di Bigica: Serie D, i gol più belli della giornata