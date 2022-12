Come semplificare il trattamento delle note spese aziendali?

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Man mano che un’azienda cresce, il numero dida elaborare aumenta inevitabilmente. Se per le imprese molto piccole la gestione manuale rimane possibile, per le PMI e le grandi aziende, che spesso vogliono internazionalizzarsi per sviluppare loro business, il file Excel presenta rapidamente i propri limiti. Fonte di errori e perdite di tempo, questo metodo semplicemente non è adatto. Per liberare le aziende da questa noiosa attività, sono emerse diverse soluzioni di gestione digitale. Tra i software “pure player”, la soluzione N2F è tra le più complete, facile da usare e disponibile in varie lingue. Per vederela gestionecon l’APP ...