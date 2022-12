Lega Nazionale Dilettanti

A partire dalla prima giornata di ritorno di, in debutterà il fuorigioco semiautomatico, già visto in opera nei Mondiali in . Il ...l'introduzione della tecnologia SAOT dal ventesimo, ...Il Consiglio della Figc , sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia SAOT (il cosiddetto fuorigioco semi automatico) dal 20°didi Serie A, cioè la prima giornata del girone di ritorno, in programma il 27 gennaio 2023, a conclusione dei test offline in corso presso l'Ibc di Lissone. Lo ha annunciato il ... Campionato: Il turno in due giorni A partire dalla prima giornata di ritorno di campionato, in Serie A debutterà il fuorigioco ... ha autorizzato l'introduzione della tecnologia SAOT dal ventesimo turno, in programma il prossimo 27 ...Il Consiglio della Figc, sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia SAOT (il cosiddetto fuorigioco semi automatico) a partire dal 20° turno di campionato di Serie ...