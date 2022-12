Atletica | Crippa ai Cinque Mulini | l’azzurro va alla ricerca del podio

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Yemanè già pronto per affrontare i primi mesi del 2023. È di oggi l’annuncio ufficiale della sua partecipazione91esima edizione di, in programma domenica 15 gennaio.proverà a salire per la prima volta suldella suggestiva gara che attraversa il Mulino Meraviglia e che è stata insignita dell’Heritage Plaque dWorld Athletics per il glorioso contributostoria dell’si è classificato quarto nel 2017, quinto nel 2018 e sesto nel 2019 e nel 2020: unavrebbe un valore notevole considerato che all’Italia sfugge dal 2005 quando sul terzo gradino delsi pose Stefano Baldini.terminerà ...