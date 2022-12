Ancora sbarchi a Lampedusa | 161 migranti recuperati su un barcone alla deriva

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non si fermano gli. Un altro, con a bordo 161originari della Siria, Pakistan, Etiopia, Bangladesh ed Egitto, è stato soccorso nella notte scorsa al largo dell’isola. A bordo non vi erano donne, né bambini. Secondo quanto riferito dai, il peschereccio è partito da Zwara, in Libia, alle 2 di venerdì 16 dicembre. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 254 ospiti. Il secondo sbarco in poche ore Ilè stato soccorso a distanza di poche ore da un altro sbarco avvenuto aieri, 19 dicembre. In quel caso, purtroppo, non c’è stato nulla dafare per la piccola Rioka, 2 anni, morta dopo essere stata trasportata già in gravi ...

Agenzia ANSA

Non lontano dal luogo del naufragio in cui ieri è morta una bimba di due anni Nuovo sbarco a Lampedusa. Un barcone con a bordo 161 migranti è stato soccorso nella notte a poche miglia dall'isola di ...Sembra ora il momento che il personaggioinvece sul piccolo schermo. Il grande classico di ... finge infatti di essere malata e di averpoco tempo da vivere. Una volta messo l'anello dal ... Ancora sbarchi Lampedusa, in 161 salvati su barcone in avaria We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento ci sono 254 ospiti. È l’ennesimo sbarco nell’isola, a poche ore dal naufragio di altri migranti, dove una bimba di due anni ...