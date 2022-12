Ambiente | storico accordo a Montreal Cop 15 | ecco il piano per mettere in sicurezza la Terra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ai partecipanti alla UN Convention on Biological Diversity (COP15), la Conferenza Onu COP15 sulla Biodiversita’, hanno trovato l’e adottato il Kunming-Global Biodiversity Framework, unper salvare tutta la vita sulla. Lo hanno annunciato i negoziatori. “Il pacchetto e’ stato adottato”, ha detto in particolare il presidente del summit, il ministro dell’cinese, Huang Runqiu. Un “patto di pace con la natura” che mira a proteggere terre, oceani e specie dall’inquinamento, dal degrado e dalla crisi climatica. L’, considerato, prevede tra l’altro la protezione del 30% del pianeta entro il 2030, il ripristino del 30% delle aree marine e terrestri degradate sempre entro il 2030 e il riconoscimento ...

