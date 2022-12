Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli eventi datati 19L’apprensione per la salute di Vialli e la morte di Mihajlovic: nel giorno dei funerali di Sinisa compie sessant’anni Fausto Salsano, il quale conobbe il guerriero di Vukovar a Trigoria. Nel 1994 tornò in blucerchiato e proprio Roma-Sampdoria è stata la sua ultima partita in Serie A. Nel ’90 diede un contributo fondamentale per la vittoria della Sampdoria nella finale della Coppa delle Coppe; ha festeggiato inoltre cinque volte la coccarda tricolore. Da diversi anni è collaboratore tecnico di Roberto Mancini. Il calcio a Torino e Monti: se è facile pensare a Luis, il 191902 nasceva Feliciano, campione d’Italia con i granata nel 1928. Un pensiero poi per Mario Sconcerti, spentosi due giorni prima del trentennale dalla scomparsa di Gianni Brera: e il 191992 Vialli vestiva per l’ultima ...