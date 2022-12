Terra Amara | anticipazioni 19-24 dicembre 2022 | un' amicizia al capolinea?

(Di domenica 18 dicembre 2022) L'tra Demir e Cengaver sembrerà giungere alnegli episodiin onda su Canale 5 dal 19 al 24. I due, infatti, a causa di un gossip che riguarderà la storia tra Zuleyha e Yilmaz, litigheranno e Yaman prenderà a pugni l'amico e non vorrà più averlo come socio della nascente azienda. Nel frattempo, Mujgan sarà in grave pericolo e Yilmaz accorrerà subito in suo aiuto mentre Nihal ricatterà Zuleyha., trame puntate dal 19 al 24: Yilmaz soccorre Mujgan Yilmaz darà appuntamento a cena a Mujgan, ma lei non ci andrà, in quanto verrà ingannata da due uomini che le chiederanno di aiutarli con un parto. I due, in realtà - secondo gli spoiler ...

La vita di Yilmaz sarà appesa a un filo nelle prossime puntate diin onda su Canale 5. Il ragazzo avrà un brutto incidente stradale mentre si recherà in ospedale per far visita al figlio Kerem Ali , che è rimasto vittima di un incidente domestico. Sarà ...Se in precedenza viene trasmessa l'amata soap, subito dopo spazio all'appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti della Casa del Grande Fratello VIP . Anche il reality condotto da ... Terra Amara, anticipazioni Turchia: Demir e Zuleyha si lasciano Malinteso tra Zuleyha e Yilmaz: lui chiude definitivamente con lei Mentre in Italia nelle puntate attualmente in onda la protagonista è sempre più gelosa ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 19 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Mujgan non si presenta all'appuntamento con Yilmaz. Lui ci resta male, ma non sa ...