(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI. - In un contesto di pressione alta e livellata, deboli infiltrazioni di aria più fresca da nord determinano una modesta instabilità che si manifesta con isolate precipitazioni sulle regioni centro meridionali, in particolare del medio-basso adriatico. Lo afferma l'Aeronautica militare nelle sue previsioni meteo per i prossimi giorni, che indicano l'ingresso ufficiale di una qualche giorno dalprevisto sull'Italia per domani: al nord molte nubi sulla Liguria e, associate a foschie anche dense e isolate nebbie fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera, anche su aree pianeggianti e collinari di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; velato sul resto del nord con qualche nube più consistente al primo mattino sulle aree alpine. Dalla sera deboli precipitazioni possibili sulla ...

AGI - Agenzia Italia

Il gulasch vegano sisemplicemente sostituendo lo spezzatino con una ricca varietà di ... ma anche se state cercando un modo semplice e gustoso per consumare più verdure durante l'. ...... alle prese coi preparativi per la più calda festa d'" festa che il nostro anti - eroe non ... Seuss: il Gatto col Cappello , siper un bel pin - nic, ma il Grinch gli scombina i piani ... Si prepara un inverno mite, ma a Natale il tempo sarà instabile Il farmacologo dell’agenzia europea : «Rischio di pressione negli ospedali di tutti i Paesi. Circolano molti virus. Bronchiolite pericolosa per i bambini» ...I prodotti utili per proteggere l'auto dal gelo e prepararsi al meglio per l'inverno in arrivo: dai teli ai liquidi antigelo, e tutti gli altri must have.