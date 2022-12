Serie C 2022 2023 | dominio Latina ad Andria | Sannipoli e Riccardi trascinano i nerazzurri

(Di domenica 18 dicembre 2022) Seconda vittoria consecutiva per il, che sul campo della Fidelissi impone 0-3 nella diciannovesima giornata della. A sbloccare il match è Danielal 33?, e sempre il numero 8 trova il raddoppio al 54? del secondo tempo. A chiudere i conti ci ha pensato Alessioal 58?. Ilvola così a quota 27 punti, mentre la Fidelis subisce la terza sconfitta consecutiva e rimane in piena zona play out con 15 punti. SportFace.

