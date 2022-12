Qatargate | ira di Doha ' A rischio le relazioni con Ue e forniture di gas'

Corriere

- Il Qatar mette in guardia l'Europa dopo la decisione di Bruxelles di vietare l'accesso dei funzionari dell'emirato nel Parlamento Europeo a seguito dell'inchiesta sulla corruzione proprio all'...... ma inevitabilmente adombrato dal "", che, come era prevedibile, sta coinvolgendo una ... In risposta all' Inflation reduction act () degli Stati Uniti, i leader hanno invitato la ... Qatar-Gate, l’ira di Alessandra Moretti: «Andai a Doha per aiutare le profughe afghane» Qatargate, c’è molto sconcerto soprattutto a sinistra per lo scandalo che è stato subito cavalcato alla destra per tentare di delegittimare le Ong e per mandare nel dimenticatoio la vicenda Savoini ch ...Il Parlamento chiede lo stop alle iniziative legislative sul Qatar. La presidente Metsola annuncia: “Sospesa la ong ‘No peace without justice’”. Anche gli 007 italiani hanno collaborato all’indagine.