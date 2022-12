OPPO crea un cane robot | è guerra a Xiaomi?

Leggi su computermagazine

(Di domenica 18 dicembre 2022)potrebbe perdere il primato sulla progettazione dei dispositivi migliori sul mercato. Le sue idee hanno distinto i prodotti lanciati dagli altri, su questo non si discute, ma tutto ha una fine dopo un lungo inizio. E lo diciamo perché, che non ha intenzione di essere l’ombra di nessuna società, ha voluto realizzare un nuovosuper tecnologico per poter compere al meglio con la casa cinese. Sarà riuscita a farlo? Ildisembra essere spettacolare – Computermagazine.itNel corso dell’Inno Day 2022, celebre evento che viene organizzato ogni anno per inaugurare le più splendide tecnologie a cui si avrà accesso in futuro, è probabile chefarà luce su alcuni dei suoi dispositivi migliori. Lo scopo, ovviamente, è di ...