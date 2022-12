Agenzia ANSA

Prosegue l'omaggio di tifosi, dirigenti e gente comune alla salma di Sinisa, presso la Sala Protomoteca del Campidoglio. E' giunto anche il presidente della Lega di Serie B, Mauro, che si è intrattenuto qualche momento con la vedova Arianna. . 18 dicembre ..."La Lega B, con tutte le sue associate e il presidente Mauro, si stringe attorno alla moglie Arianna e ai figli per la prematura scomparsa di Sinisa. Ciao Campione", il messaggio ... Mihajlovic: Balata alla camera ardente - Calcio Calcio in lutto per la morte di Mihajlovic. Il ricordo commosso di Orsolini: ''Riposa in pace leone'' - picenotime.it - IT ...Inter, Milan, Roma, Lazio, Stella Rossa. In tantissimi stanno mandando messaggi di cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic.