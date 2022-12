Masciangelo | “Campo ostico | abbiamo dimostrato di essere compatti”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEdoardoha dovuto fare i conti con un cliente scomodo come Tremolada nella trasferta del Braglia di Modena. Il terzino giallorosso ha analizzato il pareggio nel post gara in terra emiliana:e avversari – “Siamo venuti a giocare su unmolto difficile, le condizioni del terreno di gioco hanno reso tutto molto più complicato. C’è stata coesione contro una squadra con buone qualità, non è mai facile portare a casa un punto da Modena ma volevamo a tutti i costi fare bene” Compattezza – “Stiamo facendo tutti bene, stiamo stringendo i denti in tanti e stiamo dando la massima disponibilità all’allenatore. Bisogna sempre mettere la squadra prima di noi stessi, alla fine ho accusato un leggero dolore alla gamba sinistra ma nulla di grave”. Difficoltà – “Loro erano bravi ad attaccare sulla ...

Ottopagine

All.: Tesser Benevento (4 - 3 - 2 - 1): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Capellini,; ...punizione 5' Inizio propositivo del Benevento 0' Comincia la partita 0' Entrano le squadre in. Si ...I Canarini vengono dalla pesante sconfitta per 4 - 1 rimediata suldel Bari; ora sono ... Acampora G., Capellini R., El Kaouakibi H., Forte F., Glik K., Improta R., Karic N.,E., ... Benevento, Masciangelo: "Punto positivo su un campo difficile" Il Modena sfida il Benevento allo stadio “Braglia”. Gara valida per la 18^ giornata del campionato di serie B. Nessun particolare problema particolare di formazione per il tecnico Tesser. Discorso inv ...Il Benevento è di nuovo in emergenza: non proprio un'ecatombe come qualche settimana fa, ma comunque a Modena mancheranno ben sette pedine. Cannavaro dovrà infatti fare a meno ...