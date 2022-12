LIVE Argentina-Francia 1-0 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Messi la sblocca dal dischetto

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Si divertono gli uomini di Scaloni, e vanno nuovamente al tiro con Mac Allister, che però svirgola. 31?tramortita. Continua a spingere l’, che sviluppa il gioco sfruttando l’ampiezza del campo. 29?affonda nell’uno contro uno su Theo Hernandez, con il milanista che si rifugia in corner. 27? Si scaldano gli animi dopo due brutti scontri al limite dell’area. 25?che prova a reagire cercando di accendere Mbappè. Fa buona guardia la retroguardia dei sudamericani. 23? GOOOOL! Freddissimo Lionel, che spiazza Lloris siglando il vantaggio dell’Albiceleste. Vantaggio meritato. 21?DI RIGORE PER ...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovee Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la ' ...Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ... Argentina-Francia, finale Mondiali 2022: risultato sull'1-0, segna Messi su rigore. LIVE È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria (assente tra i titolari dai gironi) per Scaloni, nel tridente con anche Messi e ...Ultimo atto del Mondiale in Qatar. A partire dalle 16 Argentina e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la ...