Leo Messi non lascia l' Argentina

(Di domenica 18 dicembre 2022) Finalmente il tetto del Mondo. Leoconquista anche quello che gli mancava per salire sempre più in alto nell'Olimpo del calcio. Nella notte di Doha il re ha la sua corona,è campione del Mondo, da capitano, da...

Agenzia ANSA

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti la bachecachiude il cerchio: tutti i 42 titoli diha coronato il sogno di vincere il Mondiale con la sua Argentina, battendo ...Una gioia che ripaga un intero Paese che, alla pari del suo capitano, che lascerà la selección dopo il Qatar, e a cui mancava solo questo titolo, sentiva di essere in debito con la storia. ... L'Argentina è campione. Leo Messi sul tetto del mondo - Qatar 2022 Il fuoriclasse dell'Argentina è anche miglior giocatore di Qatar 2022: "Davvero impressionante questa conclusione, ora me la godo" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...