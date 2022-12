Lando Buzzanca | morto l’attore de Il Merlo Maschio | aveva 87 anni

(Di domenica 18 dicembre 2022)il 18 dicembre 2022 a Roma, a Villa Speranza, dove era ricoverato da alcune settimane.palermitano era celebre per aver recitato in numerose commedie, tra cui Il. L’ultimo periodo della sua vita era stato segnato da vicissitudini e controversie tra la sua attuale compagna e i suoi figli. Nato a Palermo,fa il suo esordio nel 1961 nel film Divorzio all’italiana di Pietro Germi. Il successo arriva con Ildel 1971, commedia sexy all’italiana diretta da Pasquale Festa Campanile.sarà ricordato per aver interpretato lo stereotipo delitalico d’altri tempi, passionale, geloso e conquistatore. ...

Agenzia ANSA

Addio a. Si è spento a 87 anni il 'merlo maschio' della commedia sexy ..., ecco come sta: 'Pesa sì e no 50 chili. Resta il 10% di quello che era' - guarda GLI ULTIMI ANNI - Dopo il suo ricovero in una rsa, erano sorte enormi polemiche. Ad agosto aveva ... Addio a Lando Buzzanca, il 'Merlo masshio' tra luci e ombre - Cultura & Spettacoli ROMA (attualità) - Una lunghissima carriera tra grandi registi ilmamilio.it E' morto a Roma Lando Buzzanca. Aveva 87 anni. L'attore, nella sua lunga carriera, ha attraversato la stagione d'oro del ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 dicembre 2022. L’attore è morto a Roma, aveva 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli per una grave forma di demenza senile. Era nato a Palermo il 24 agosto ...