Inter | idea canadese per il post Dumfries

La Gazzetta dello Sport

L'8 - 0 finale dà l'di una gara dominata in lungo e in largo dall', col Venezia a malapena in campo senza alcuna voce in capitolo. Così è stato, ma solo nel secondo tempo. I primi 45 minuti, infatti, si sono ...Il club rossonero, in accordo anche con i rivali e concittadini dell', hanno in mente di costruire un impianto nuovo di zecca per svariati motivi. In primis l'è quella di avere uno stadio ... Inter, nella lista per il dopo Dumfries c'è anche il canadese Buchanan Inter, ecco come assistere all’amichevole di giovedì 22 dicembre contro la Reggina. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Recast, la piattaforma sulla quale l’Inter (unico club in Italia) è sbarc ...Il portiere brasiliano Gabriel Brazao è sceso in campo nell’amichevole tra Inter e Betis Siviglia, rientrando così da un lungo infortunio ...