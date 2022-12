Il programma espositivo della stagione 2023 del MASI di Lugano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Rita Ackermann (1968 – ) “Mama, Yves’s Mask” 2021, Acrylics, oil, pigments and china marker on canvas 188×172,7 cm / 74×68 inches ACKER 112160Ildipresenta ildelcon appuntamenti, mostre e collezioni tutte da scoprire– Ilpresenta il:lasi apre con la personale di un grandefotografia del Novecento, Werner Bischof, e prosegue con la pittura contemporanea dell’artista Rita Ackermann. Con le mostre di Hedi Mertens e Alexej von Jawlensky ilguarda a due posizioni storiche, che in circostanze e tempi diversi hanno trovato in Ticino il terreno ideale ...

...a Erba al centrodi Lariofiere . In mostra novità e ultime tendenze del settore con un'attenzione particolare alla mobilità elettrica, al centro anche di workshop ed eventi in...... al CES 2023 di Las Vegas, il più importante evento tech al mondo , indal 5 all'8 ... 186 mila metri quadri di spazio, in aumento del 50%, 1000 espositori in più rispetto allo ... MASI di Lugano: il programma espositivo 2023 Il MASI di Lugano presenta il programma espositivo del 2023 con appuntamenti, mostre e collezioni tutte da scoprire ...Bologna - Fattori. L’umanità tradotta in pittura è il titolo della nuova mostra in programma fino al primo maggio 2023 a Palazzo Fava, il Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae - Musei nelle citt ...