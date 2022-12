La Gazzetta dello Sport

Insomma, nella girandola dei cambi (dentro nelanche Demme e Zanoli in odore di partenza) meglio gli iberici. Il gol di Jackson è stata la naturale conseguenza della superiorità ospite (anche ...... quando, il primo treno nuovo - dei ventiquattro acquistati dal Comune didall'azienda ... circostanza assurda visti i lunghissimi tempi di. Per anziani, adulti e giovanissimi che ... Il Napoli è in rodaggio: ne prende tre dal Villarreal, non bastano Osimhen e Kvara Senza i reduci dal Mondiale, Rrahmani e Politano, la squadra di Spalletti perde 2-3 con gli spagnoli al Maradona ...Il nigeriano a segno (di Kvaratskhelia su rigore l'altro gol) in una serata dove gli azzurri hanno pagato i carichi di lavoro imposti da Spalletti alla ...