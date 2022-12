Ginevra Lamborghini svela se accetterebbe di passare il Natale al GF VIP 7

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ieri sera Alfonso Signorini ha fatto una domanda che a molti ha stupito, soprattutto all’interno del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore ha infatti domandato adove passerà ile con chi. Dopo la diretta, alcuni concorrenti riuniti insieme alla diretta interessata, hanno congetturato sul significato di quel quesito posto dal giornalista e hanno chiesto alla cantante se lei resterebbe nel caso in cui le venisse proposto di prolungare per un’altra settimana la sua permanenza. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7resterebbe al GF VIP 7 a? La risposta secca Edoardo Tavassi insieme a Luca Onestini hanno una teoria: Alfonso chiederà adi restare anche anella ...

Fanpage.it

A difesa della Fiordelisi però interviene l'opinionista Sonia Bruganelli , in cui accusa Oriana, Sofia Giaele De Donà edi star facendo strategia contro di lei e di comportarsi in ...Puntata decisamente ricca di emozioni per Antonino Spinalbese e. L'ex di Belen si è preso addosso le offese di Edoardo Donnamaria e pure quelle di Oriana Marzoli , delusa dal suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip . Antonino ... Antonino Spinalbese convinto di conquistare Ginevra Lamborghini: Se non le piaccio, le piacerò la bella e giovane Ginevra Lamborghini si è scagliata duramente contro la schermitrice Antonella Fiordelisi per quanto accaduto in puntata ...Con il ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip, si sono create delle inaspettate alleanze. Dopo gli accesi scontri avvenuti nelle scorse ...