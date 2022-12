“GF Vip” | tre cose che forse vi siete persi e che solo noi vi diciamo

Leggi su dilei

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il Grande Fratello VIP è tornato con una nuova puntata di sabato, 17 dicembre, regalando ai fan un appuntamento quasi del tutto dedicato agli amori che finiscono. È stata inoltre la prima diretta dopo la squalifica lampo di Riccardo Fogli. Impossibile per il conduttore Alfonso Signorini non spendere alcune parole in merito. Ha sottolineato come la decisione sia stata presa dall’alto ma, al tempo stesso, d’essere pronto a mettere entrambe le mani sul fuoco in difesa della persona e della sua assoluta buona fede. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: addio al GF VIP Dal lunedì al sabato, in quasi una settimana è cambiato tutto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Il rapporto sembrava già in crisi, dati i ricorrenti litigi, ma le incomprensioni sono sfociate in un totale allontanamento negli ultimi giorni. Gli abbracci con Oriana Marzoli avevano fatto ingelosire ...