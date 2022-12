Dzeko | “Io e Lukaku? In partita l’incastro si trova Pausa Mondiale determinante”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Edinparla di quella che sarà la ripresa del campionato e del rapporto conLunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da parte di Edin. L’attaccante bosniaco ha toccato diversi punti a partire dal match contro il Napoli alla ripresa del campionato e della sua convivenza in attacco con Romelu. Queste le sue parole., ma quanto può frenare, invece, lo stacco in mezzo alla stagione?«Tanti giocatori avranno avuto più giorni di riposo del solito, anche i reduci dal. Non vedo niente di male, il corpo può quasi reagire meglio. Più che sulla sosta, mi concentrerei però sul dopo: spero solo che l’Inter faccia meglio e non ripeta gli stessi errori fatti finora».Ma c’è davvero una differenza di 11 punti tra voi e il ...

La Gazzetta dello Sport

Edin©LaPresseIntanto,trattiene a Milanoe Skriniar. Il 'Cigno' di Sarajevo non vede l'ora di interagire sul terreno di gioco con il belga: 'I grandi giocatori possono sempre ...Commenta per primo Edin, attaccante dell' Inter , parla a 360° in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ...- 'I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il ... Dzeko: "Inter, siamo forti e la rimonta è possibile. Io e Lukaku insieme Si può" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, parla a 360° in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. SUL RINNOVO - "Mettiamola così: la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà ...