Durante il matrimonio scopre di essere sposato da 8 anni senza saperlo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ha dell’assurdo quanto successo ad un 39enne campano, più precisamente residente a Salerno: è andato al Comune per sposarsi èdi averlo già fatto 8prima, ma lui non lo sapeva. È una vicenda ancora completamente avvolta nel mistero, questa accaduta allo sfortunato 39enne salernitano, che il giorno del suoha ricevuto una terribile quando inaspettata notizia.(Curiosauro.it)Recatosi al Comune, appunto, il giorno del suo, chi di dovere lo ha informato che l’unione civile non potevaaccolta, perché l’uomo risultava giàdalla bellezza di 8. Il giovane, bigamo all’insaputa, continua a sostenere di essersi trovato completamente spiazzato di fronte alla notizia. La sconosciuta moglie sarebbe una ...

Il Denaro

La risposta: 'È falso, ora basta' Il racconto su TikTok 'Recuperare le foto del tuoe ... Travis,le loro nozze in ottobre. La 'damigella del disonore', come è stata definita nei ..."Dopo quasi 25 anni die cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a mela mia battaglia contro la leucemia, non ce l'avrei fatta" confidò Mihajlovic nel ... Stefania Lay, offerta di matrimonio sul palco durante il concerto al ... Il matrimonio da sogno si trasforma in un giallo. Gli "indagati" sono lo sposo e la damigella d'onore, protagonisti di un caso che hanno dovuto chiarire alla sposa. Heather ...Nella puntata di Matrimonio a prima vista...E poi, Alex ha spiegato di essere stato cercato da Michela solo per la nuova registrazione del programma ...