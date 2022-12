Disoccupazione e malattia | la novità

Il Manifesto

...emergere un rapporto di lavoro mai esistito al solo fine di percepire l'indennità di... certificare lacon la propria azienda per percepire la relativa indennità, salvo poi ...... né TFR, né ferie, trasferte, straordinari, nessuna indennità di, maternità o altro ancora. il lavoro irregolare, l'abolizione dell'indennità distagionale, a svilire e a non ... Il mondo del lavoro povero di autonomi e dipendenti Con l'applicazione mobile "We Fai" e una guida pratica multilingue dedicata ai lavoratori è partita oggi la nuova iniziativa della Fai-Cisl per sensibilizzare imprese, operai e studenti verso la cultu ...L’AQUILA – Per l’anno venturo le previsioni economiche non sono particolarmente rosee; rispetto al 2022 la crescita del Pil e dei consumi delle famiglie italiane è destinata ad azzerarsi e ciò contrib ...