D’Alema prova a liquidare lo scandalo | gli uomini del Qatargate dalemiani? Lo contesto…

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un po’ minimizza, un po’ prende le distanze, un po’ finge di non capire. Così Massimo, interpellato dal Corriere della Sera sul, si scrolla di dosso non senza fastidio le ombre delloche sta travolgendo sinistra e Pd. Sulla figura di Antonio Panzeri dice di essere “colpito e addolorato”. Tuttavia reagisce: “Non trovo però accettabile che si prenda questa vicenda e la si usi come una clava per demolire una storia e una classe dirigente, facendo confusione tra cose che sono totalmente non assimilabili tra loro”.: Panzeri e Cozzolino li ho stimati ma non sonoPanzeri e Cozzolino erano? “È un aggettivo il cui utilizzo, com’ è noto, ho sempre contestato. Panzeri è uno degli esponenti che ha aderito ad Articolo 1, Cozzolino no, comunque ...