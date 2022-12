Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2022-2023 | Lisa Vittozzi terza a -98 da Julia Simon

(Di domenica 18 dicembre 2022)DELGENERALE 1FRA 471 2 OEBERG Elvira U25 SWE 3953ITA 373 4 HERRMANN-WICK Denise GER 356 5 TANDREVOLD Ingrid Landmar NOR 349 6 PEON Linn SWE 328 7 HAUSERTheresa AUT 320 8 DAVIDOVA Marketa CZE 293 9 OEBERG Hanna SWE 28010 WIERER Dorothea ITA 276 11 MAGNUSSON Anna SWE 246 12 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 233 13 VOIGT Vanessa GER 215 14 EDER Mari FIN 183 15 JEANMONNOT Lou U25 FRA 164 16 CHAUVEAU Sophie U25 FRA 162 17 CHEVALIER Chloe FRA 158 18 WEIDEL Anna GER 155 19 SCHNEIDER Sophia GER 153 20 BATOVSKA FIALKOVA Paulin SVK 147 21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 147 22 LUNDER Emma CAN 146 23 GASPARIN Aita SUI 140 24 GASPARIN ESUI ...

Ladel Mondo è di fatto iniziata molto bene quest'anno per Goggia: "Sono comunque molto contenta di questo inizio stagione con tre vittorie , un secondo posto e due quinti". Inè ...Odermatt resta al comando dellagenerale didel Mondo con 696 punti rispetto ai 525 di Aleksander Aamodt Kilde e ai 315 di Lucas Braathen. Lo svizzero è in testa anche a quella di ... Classifiche Coppa del Mondo sci alpinismo Ponte di Legno 2022 Con o senza Italia, c'è sempre un po' di Milano in ogni Mondiale di calcio. Anche nella finale tra Argentina e ... il trofeo che consacra carriere e introduce nella storia dello sport: la Coppa del ...Il favorito non può che essere il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt ... Al via anche Aleksander Aamodt Kilde, che prova a restare in scia a Odermatt in classifica generale. (Eurosport IT) ...