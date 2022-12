BALLANDO CON LE STELLE ESTERO CHI? TUTTI A BOCCA APERTA PER COSTAMAGNA E LA ROCCA

(Di domenica 18 dicembre 2022) Luisellae Pasquale Lahanno vinto il ripescaggio e sono volati in finale acon le. Una delle esibizioni più emozionanti e belle della storia dello show di Milly Carlucci. I social sono impazziti, anche all’, e molti vedono in questa coppia una delle favorite ad alzare la coppa. Una delle coppie meglio abbinate e i problemi degli infortuni hanno solo fortificato l’appeal in pista di-Latra ballo emica. Ritirati e rientrati a furor di popolo, sono andati avanti e hanno trionfato al ripescaggio dove non c’era gara con gli sfidanti. Un paso doble sensuale, forte e appassionante che ha fatto scattare una standing ovation all’Auditorium del Foro Italico. “Stai riscrivendo un capitolo con un finale ...

La prima finale dile stelle in onda su Rai1 ha conquistato la prima serata di ieri grazie 3.465.000 telespettatori e il 26,1% di share. Su Canale 5 'Grande Fratello Vip' ha registrato invece 2.104.000 ...Come sta Gabriel Garko In seguito al doppio infortunio, la partecipazione dell'attore alla finale dile stelle è in dubbio. Tutti gli L'articolo Come sta Gabriel Garko, in dubbio la finale didopo l'infortunio proviene da True ...La speaker radiofonica prima in classifica con Angelo Madonia, partner in pista e nella vita: l'amore nato sotto i riflettori. Il fratello a sorpresa dalla Francia. Biagiarelli battuto dalla Costamagn ...Ballando con le Stelle, lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi si arricchisce di un nuovo capitolo. La giornalista ha attaccato la cantante per aver presentato un altro valzer ...