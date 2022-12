Balbo | «Per la mia generazione | Maradona ha un valore sociale e patriottico Tifo Napoli»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Libero intervista Abelcentravanti argentino che ha giocato nell’Udinese e nella Roma. Dovesse vincere il Mondiale, Messi supererebbe? «Non bisogna fare paragoni tra epoche diverse, sarebbe ingiusto. Leo è da 15 anni il miglior giocatore del mondo e vincendo il Mondiale eguaglierebbe Diego che l’ha conquistato nel 1986». Tra i due chi è il numero uno di sempre? «Non lo so perché ognifa storia a sé: la mia ti dirà sempre Diego, mentre mio figlio e i giovani scelgono Leo. Brutto fare paragoni, perché è ingiusto togliere meriti a Messi. Una cosa è certa…». Quale? «Negli ultimi 35 anni l’Argentina ha avuto i migliori giocatori della storia e insieme a loro tanti grandi talenti, eppure abbiamo vinto troppo poco per le potenzialità espresse». Differenze tra Messi e? «Diego è entrato nel ...

IlNapolista

Abel, ex attaccante della Seleccion ai Mondiali di Usa 1994 e Francia 1998, ha rilasciato un'intervista a Giulia StronatiLibero , direttamente da La Plata dove allena l'Estudiantes. " Mi ...Altro punto di forza sono stati da sempre i prezzi contenutile prestazioni, in linea con il pensiero diche voleva offrire un servizio efficiente anche a chi non avrebbe potuto pagare una ... Balbo: «Per la mia generazione, Maradona ha un valore sociale e ... L'ex bomber: "I club italiani dormono: come è possibile farselo scappare Leo, se vince, eguaglia Maradona, ma Diego era pure un simbolo sociale" ...Come anticipato da Dossier a ottobre il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri ha acquisito il capitale di Società e Salute, l'azienda che opera nel settore della sanità privata col marchio "Cent ...