Art 1 | in documento assemblea nazionale c' è ritorno a finanziamento pubblico

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Reintroduzione deldei partiti su base democratica (=voto degli elettori) e non censitaria (=capacità di contribuzione fiscale dei donatori privati)". E' un passaggio delapprovato oggi dall'di Articolo Uno. "La questione morale è figlia dell'indebolimento della politica, della sua perdita di autonomia rispetto al mercato e agli interessi privati, dell'affievolimento delle identità culturali e dei punti di riferimento sociali da rappresentare e, conseguentemente, nella destrutturazione delle organizzazioni che fino al secolo scorso avevano integrato nel gioco democratico milioni di donne e di uomini fino ad allora esclusi dall'esercizio del potere istituzionale per ragioni di censo". Insieme al ripristino del ...

Informazione Fiscale

L'articolo 116, terzo comma della Costituzione " si legge suldella Camera " prevede la ... ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (. 116, primo ...... vanno inviati ad entrambi, dando a ciascuno comunicazione del doppio invio (. 17 terzo periodo ... Per ottenere il certificato di conformità della traduzione devono presentare iloriginale ... Richiesta documentale: le conseguenze dell’inadempimento non sono univoche Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Reintroduzione del finanziamento pubblico dei partiti su base democratica (=voto degli elettori) e non censitaria (=capacità di contribuzione fiscale dei ...