Argentina Francia | alta tensione tra Deschamps e gli avversari | la ricostruzione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022), altissimatra il ct transalpino Didiere la panchinaa: laUn finale pazzesco di, con i transalpini che hanno pareggiato la gara in due minuti grazie ad una doppietta di Kylian Mbappé., in occasione del rigore concesso per la prima rete, tra Didiere la panchina Albiceleste, con il ct dei Galletti che faceva segno di stare in silenzio agli infuriati. L'articolo proviene da Calcio News 24.