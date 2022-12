Virgilio

Enrico Peyretti ,Grazie, cari amici lettori, e penso di poterlo dire anche a nome di don ...tra chi salva vite e anime a mani nude e chi arrogante e armato "produce" sopraffazione e. ...1922 - Strage di: nei pressi della stazione diPorta Susa gli squadristi fascisti ... che ricordò laanche nel discorso di fine anno 2004 - La rivista Archäologisches ... Tragedia a Torino: donna precipita dal settimo piano, morta Depositate dai periti le consulenze tecniche sul disastro del 18 dicembre 2021 in via Genova a Torino in cui persero la vita Roberto Peretto, 52 anni, residente a Cassano d’Adda, Marco Pozzetti, 54, ...Un anno fa nel crollo di una gru a Torino persero la vita tre operai. Arrivano novità sul fronte giudiziario, con i primi risultati degli accertamenti tecnici sulle cause del cedimento ...