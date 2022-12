Solo il sindaco di Napoli ignora il degrado di Napoli noto invece a tutte le squadre straniere

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ci sono classifiche in cuiprimeggia. Quella della Serie A, per esempio, o quella della fase a gironi della Champions League. Ce ne sono altre, molte altre, anzi potremmo direle altre, in cuifigura costantemente negli ultimi posti. Sono le classifiche stilate dal Sole 24 ore e da Italia Oggi sulla qualità della vita, che fanno sempre abbastanza notizia, ma ci sono anche le classifiche sulla vivibilità della città per i bambini, quelle sugli atenei, quella sul trasporto pubblico, quella sulla sicurezza e via classificando. Persino la Caritas non ha potuto non evidenziare la disperazione in cui versa la città. Si tratta di tutti dati elaborati scrupolosamente da università e istituti di indagine, che restituiscono un’immagine diper quello ...