Snowboard oggi | PGS Cortina d’Ampezzo 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo la tappa di Carezza (Italia), in cui sono arrivate le vittorie dell’olandese Michelle Dekker e dell’austriaco Andreas Prommegger, la Coppa del Mondo diparallelo si sposta a(Italia) per un PGS. Si svolgerà tutto quest’: si inizierà alle ore 14:00 con le due qualificazioni, per poi passare alle fasi finali che si disputeranno dalle 18:00 alle 19:20 circa. In campo maschile ci saranno gli azzurri Roland Fischnaller (terzo a Cervinia), Daniele Bagozza, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Gabriel Messner e Marc Hofer. Tra le donne gareggeranno invece Elisa Caffont e Lucia Dalmasso. Le fasi finali del PGS disi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 e in direttasu Eurosport Player, ...

