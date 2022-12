Qatargate | ' Legami degli 007 di Rabat con Panzeri' Conti in Italia | si indaga

Corriere della Sera

- Nuovi sviluppi nell'ambito dell'inchiesta partita dal Belgio sulle tangenti all'Europarlamento. Perquisizioni della guardia di finanza a Milano: passati al setaccio i conti correnti degli indagati ......sosta e con il passare delle ore aumentano le novità su quello che è stato ribattezzato. ...al vicepresidente della Commissione europea Josep Borrell per chiedere che l'Ue "chiarisse i... Tutti i legami tra Panzeri e il Marocco. Una storia lunga 11 anni Prosegue l’inchiesta sul presunto giro di tangenti tra Doha, Rabat e il Parlamento Ue, partita grazie a una “talpa”. Il sospetto è che possano esserci altri eurodeputati coinvolti ...I legami sospetti tra l'ex presidente Sarkozy e il Qatar sono al centro di un'indagine per corruzione. Lo scorso settembre Sarkò era stato condannato a un anno di reclusione per finanziamento illecito ...