Qatar 2022 | Croazia sul podio per il secondo Mondiale consecutivo

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lavince la finalina e conquista il terzo posto ai Mondiali in. Un risultato che dopo la sconfitta in finale contro la Francia in Russia, nel 2018, conferma sul, per la seconda volta consecutiva, la nazionale a scacchi bianchi e rossi. Numeri alla mano, quello dellaresta un paradosso. Con meno di 4 milioni di abitanti riesce a esprimere una nazionale di calcio capace di raggiungere il terzo posto quest’anno, la finale nei Mondiali del 2018 e, quando era appena ‘nata’ dopo la dissoluzione della Jugoslavia, il terzo posto ai Mondiali del 1998?. Essere tre volte fra le prime quattro, nell’arco di 24 anni, quindi su sette edizioni disponibili, è risultato importante. Diventa impressionante se si aggiunge il dato anagrafico. Funweek.

Liberoquotidiano.it

La Croazia chiude l'esperienza al Mondiale incon la medaglia di bronzo. La squadra di Dalic , nella finalina valevole per il terzo posto nel torneo iridato, si impone sulla sorpresa Marocco con il risultato finale di 2 - 1. A decidere il ...Le pagelle dei protagonisti del match tra Croazia e Marocco, valido per la finale terzo - quarto posto dei mondialiLe pagelle dei protagonisti del match tra Croazia e Marocco, valido per la finale terzo - quarto posto dei mondiali. PAGELLE: CROAZIA (3 - 4 - 1 - 2): Livakovic 6.5; Stanisic 6, ... Qatar 2022, il ruolo che ha stravolto il Mondiale: ciò che nessuno ha notato Il secondo posto di Russia 2018, il terzo centrato ora in Qatar: la Croazia chiude un altro ottimo Mondiale battendo nella finalina un grande Marocco, capace di scrivere la propria storia e di tutta l ...La T-shirt da record, issata in attesa della finale dei mondiali in Qatar, è larga 12 metri, lunga 18 e pesa oltre 100 chili. È stata realizzata da un gruppo di lavoratori tessili di Serodino a Nord-o ...