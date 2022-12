Mugello | reddito di cittadinanza illecito | 8 denunciati 5 uomini e 3 donne a Scarperia e San Piero a Sieve

PalermoToday

Otto persone tra domiciliate e residenti in- tra cui anche un palermitano - sono state denunciate per indebita percezione deldi cittadinanza dai carabinieri della stazione di Scarperia (Firenze), al termine dei controlli ...... hanno effettuato controlli per verificare la legittima percezione deldi cittadinanza. ... Un 64enne italiano, originario di Roma ma residente nel, avrebbe percepito indebitamente 10.500 ... "Ha mentito per ottenere il reddito di cittadinanza", palermitano denunciato in Toscana Il governo valuta una ulteriore stretta al beneficio da inserire nella legge di bilancio e ridurre da otto a sette mensilità il sussidio per il 2023. Calderone: "Più controlli e formazione" ...