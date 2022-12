Mihajlovic | un minuto di silenzio su tutti i campi nel weekend

(Di sabato 17 dicembre 2022) La FIGC ha deciso per undisuin questo finesttimana – Serie B, Lega pro e Dilettanti – per SinisaLa FIGC ha disposto che verrà rispettato undi raccoglimento per tutte le gare di calcio che si giocheranno nelper ricordare Sinisa. Di seguito il comunicato della federazione. «In occasione di tutte le gare deionati di calcio in programma nelin Italia (compresi i posticipi di lunedì), la FIGC ha disposto undi raccoglimento per ricordare Sinisa, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

