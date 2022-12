Il Sole 24 ORE

13.23 Giorgetti: bollette,nuovo calcolo "Stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo di bolletta dovrebbe in un ... Poi sulla: "L'Italia è stata promossa dalla Ue, anche se c'era chi ...Meloni non si piega all'Europa sul contante: la decisione sullaNel corso del suo discorso ... "Drittila recessione". Il governo italiano infilza la Bce sui tassi Manovra, verso intesa su pensioni minime a 600 euro per over 75 All’esame dei tecnici di Chigi e del Mef 68 proposte di modifica alla manovra richieste dai vari ministeri e in attesa di essere presentate in commissione Bilancio ...In attesa del nuovo maxi emendamento, il governo avrebbe raggiunto gli accordi e trovato i fondi per risolvere i fronti più caldi: il rialzo delle pensioni minimi e la stretta sul reddito di cittadina ...