Manovra attesi gli emendamenti. Il voto in Commissione lunedì sera

(Di sabato 17 dicembre 2022) - Allo studio la soglia di 30 euro per l'uso del Pos e la proroga del Superbonus a fine anno. Via libera del Cdm al nuovo codice degli appalti. Per la Presidente del Consiglio Meloni: 'Sarà un volano ...

Agenzia askanews

- Allo studio la soglia di 30 euro per l'uso del Pos e la proroga del Superbonus a fine anno. Via libera del Cdm al nuovo codice degli appalti. Per la Presidente del Consiglio Meloni: 'Sarà un volano ...in giornata gli emendamenti del governo alla: allo studio la soglia di 30 euro per l'uso del Pos e la proroga del superbonus a fine anno. Via libera del Cdm al nuovo codice degli ... Manovra, attesi domattina emendamenti governo e relatori All’esame dei tecnici di Chigi e del Mef 68 proposte di modifica alla manovra richieste dai vari ministeri e in attesa di essere presentate in commissione Bilancio ...Pensioni minime più alte e reddito di cittadinanza ulteriormente ridotto. Ad una manciata di ore dal suo approdo in Aula martedì, iniziano quantomeno a definirsi i ...