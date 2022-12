Mano fratturata ed intervento | Goggia il giorno dopo vince la discesa libera

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ennesimo capolavoro di Sofia, regina dello sci italiano. L'azzurra, che ieri si è operata allaessersi procurata una frattura per aver colpito il palo di una porta nelladi St. Moritz, ha trionfato nellabis nella località elvetica a meno di 24 ore dall'a cui si è sottoposta venerdì pomeriggio a Milano. La campionessa bergamasca, che ha gareggiato con un tutore, si è imposta con il tempo di 1 minuto 28 secondi e 85 centesimi, staccando di 43 centesimi la slovena Ilka Stuhec e di 52 centesimi la tedesca Kira Weidle. Nella top ten anche Elena Curtoni, ottavail successo di ieri. Con questo trionfoottiene il ventesimo successo in Coppa del Mondo agganciando Federica Brignone. Grazie alla vittoria ...

11.58 L'azzurra Karoline Pichler esce di pista. 11.55 Ripresa la discesa femminile.VIDEO LA VITTORIA IN DISCESA DI SOFIA GOGGIA Foto: LaPresse Goggia, secondo posto con frattura a una mano. Sarà operata per un recupero lampo L'incredibile Sofia Goggia non conosce limiti: vince anche con mano rotta. Poco fa, la bergamasca ha conquistato la discesa libera di St.Moritz. L'azzurra alla fine ha deciso ...