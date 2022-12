Ippopotamo divora un bimbo di 2 anni | attimi di terrore | Ecco com’è andata

Leggi su newnotizie

(Di sabato 17 dicembre 2022) Anche in Italia, specialmente nelle zone più interne, le popolazioni hanno spesso a che fare con animali selvatici che arrivano fin dentro le mura urbane e in alcuni casi possono rappresentare un pericolo. E’ il caso dei cinghiali, che si sono ormai diffusi a dismisura praticamente ovunque, ma anche di altri animali come le volpi, L'articoloundi 2diNewNotizie.it.