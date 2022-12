Il commovente addio delle figlie di Sinisa Mihajlovic sui social

Corriere dello Sport

" L'" è il titolo della canzone dei Coma Cose . LDA , figlio di Gigi D'Alessio, direttamente da Amici 21 canterà " Se poi doman i" e infine Rosa Chemical , altro debutto tra i Big, con " Made ...La ragazza ha scritto unpost sul suo profilo Instagram per ricordare il papà scomparso ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mihajlovic, l'della figlia Virginia: '... Mihajlovic, il commovente addio della moglie: "Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle" Roberto Mancini ha voluto dedicare una lunga lettera d'addio al suo grande amico SInisa Mihajlovic, scomparso tragicamente ieri.OTO - VIDEO - La famiglia: 'Morte ingiusta e prematura'. Mancini: 'Giorno che non avrei mai voluto vivere'. Lega Serie A: 'Icona di calcio e di vita'. Meloni: 'Ha lottato come un leone in campo e nell ...