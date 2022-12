Il ‘calcio’ rende omaggio a Mihajlovic

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 16/12/2022 alle 20:24 TEC Il mondo del calcio italiano ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del serbo e ha inondato le reti di dichiarazioni e ricordi L’ex calciatore e allenatore serbo è morto questo venerdì a causa della leucemia che si trascinava dal 2019 Il calcio italianoal serbo Sinisaex giocatore e allenatore morto questo venerdì a causa della leucemia che si trascinava dal 2019. Non appena si è saputo della morte dell’ex giocatore di Lazio, Roma, Inter, Sampdoria o Stella Rossa, squadra con cui è stato campione d’Europa nel 1991, Il mondo del calcio italiano ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del serbo e ha inondato le reti di dichiarazioni e ricordi di una figura molto importante in ...