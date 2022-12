Grande Fratello Vip 2022-2023 streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi

(Di sabato 17 dicembre 2022) Stasera, sabato 17 dicembre, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ilVip con l’edizione, la numero 7. Alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.ilVipintv e live? ...

Fanpage.it

Eccezionalmente di sabato e in sfida contro la finale di Ballando con le Stelle, ilVip torna questa sera con la diretta della 23ma puntata. Come sempre tanta carne sul fuoco: la crisi dei Fiordelisi, due nuovi ingressi e il verdetto del televoto. GF Vip, Attilio ...Aria di cambiamenti alVip . Questa sera, 17 settembre, andrà in onda una nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Ad intrattenere il pubblico, oltre al dramma tra Antonella ... Gf Vip, Antonella Fiordelisi: Edoardo Donnamaria mi sta perdendo, mi sto allontanando Al Grande Fratello Vip, Luca Salatino è di nuovo in crisi perché sente la mancanza della fidanzata Soraia Allam Ceruti ...Stasera in tv, sabato 17 dicembre, torna su Canale 5 alle 21.40 il Grande Fratello Vip. Ci riprova Mediaset a spostare dal giovedì al sabato la messa in onda del reality condotto da ...