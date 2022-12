Corriere dello Sport

INVIATO A DOHA (Qatar) - " Tutto il mondo tifa per, anche qualcuno in Francia sta dalla sua parte, noi cercheremo di prendere la coppa ". Alla vigilia della finale Didiersorride sarcastico davanti alla domanda sul grande avversario. ...In Argentina assicurano: il binomio- Alvarez è perfetto. I PROBLEMI SONO ALTRI Olivier e Julian rappresentano due certezze pere Scaloni. I problemi sono altri. Il ct francese, a ... Deschamps: "Messi Anche in Francia c'è chi tifa per lui" INVIATO A DOHA (Qatar) - " Tutto il mondo tifa per Messi, anche qualcuno in Francia sta dalla sua parte, noi cercheremo di prendere la coppa ". Alla vigilia della finale Didier Deschamps sorride sarca ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...