CR7 | via libera dai pm | può avere gli atti dell’inchiesta Juve

(Di sabato 17 dicembre 2022) Cristiano Ronaldo torna alla carica: vuole glisullantus «per verificare se esistono documenti a riprova del suo credito» con il club bianconero. Lo riporta La Stampa, spiegando che questa volta i pm di Torino – che in un primo round avevano negato l’accesso al campione portoghese – hanno dato via. Ora L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

1 Cristiano Ronaldo ha ottenuto illibera. Dopo l'ok della Procura potrà vedere, attraverso i suoi avvocati, le carte dell'... Orapotrà verificare se la società bianconera gli deve altri soldi. ...... la Procura di Torino ha dato parere favorevole alla richiesta degli avvocati di. Ora spetta al Gip dare illibera all'accesso agli atti dell'inchiesta condotta dai pm Marco Gianoglio , Mario ... Cristiano Ronaldo, via libera dai pm: può avere gli atti dell'inchiesta ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Cristiano Ronaldo ha ottenuto il via libera. Dopo l’ok della Procura potrà vedere, attraverso i suoi avvocati, le carte dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. LA DOMANDA - La prima domanda, ...